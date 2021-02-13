إصابة جندي إسرائيلي أثناء تبادل لإطلاق النار بين الجيش المصري ومهربي مخدرات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، إصابة جندي ومركبة عسكرية، الليلة الماضية، جراء تبادل لإطلاق النار، حدث الليلة الماضية، بين الجيش المصري، ومهربي مخدرات قرب الحدود، بين أراضي عام 48 ومصر.





وقال المتحدث: إنه "خلال نشاط لقوات الجيش الإسرائيلي لإحباط عملية تهريب مخدرات عند الحدود المصرية، وقع تبادل لإطلاق النار الليلة، بين المهربين وقوات الجيش المصري".





وأضاف: بأن مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت في المنطقة أصيبت، نتيجة تسرب أعيرة نار من الجانب المصري، ما أدى لإصابة جندي من الجيش الإسرائيلي، كان في المركبة بجروح طفيفة في يده من شظية عيار ناري، تم تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

رام الله - دنيا الوطن