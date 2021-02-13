دولي

إصابة جندي إسرائيلي أثناء تبادل لإطلاق النار بين الجيش المصري ومهربي مخدرات

إصابة جندي إسرائيلي أثناء تبادل لإطلاق النار بين الجيش المصري ومهربي مخدرات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، إصابة جندي ومركبة عسكرية، الليلة الماضية، جراء تبادل لإطلاق النار، حدث الليلة الماضية، بين الجيش المصري، ومهربي مخدرات قرب الحدود، بين أراضي عام 48 ومصر.

وقال المتحدث: إنه "خلال نشاط لقوات الجيش الإسرائيلي لإحباط عملية تهريب مخدرات عند الحدود المصرية، وقع تبادل لإطلاق النار الليلة، بين المهربين وقوات الجيش المصري".

وأضاف: بأن مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت في المنطقة أصيبت، نتيجة تسرب أعيرة نار من الجانب المصري، ما أدى لإصابة جندي من الجيش الإسرائيلي، كان في المركبة بجروح طفيفة في يده من شظية عيار ناري، تم تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

أخبار ذات صلة

توقيف متحدث باسم البيت الأبيض عن العمل

توقيف متحدث باسم البيت الأبيض عن العمل

بايدن يعتزم إغلاق معتقل غوانتانامو

بايدن يعتزم إغلاق معتقل غوانتانامو

مجلس الأمن: بلجيكا ممنوعة من التصرف بالأموال الليبية المجمدة

مجلس الأمن: بلجيكا ممنوعة من التصرف بالأموال الليبية المجمدة

وسط قلق إسرائيلي.. انتخاب البريطاني &#34;كريم خان&#34; مدعيًا عامًا بالمحكمة الجنائية الدولية

وسط قلق إسرائيلي.. انتخاب البريطاني "كريم خان" مدعيًا عامًا بالمحكمة الجنائية الدولية

وصول 330 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى دولة الاحتلال

وصول 330 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى دولة الاحتلال

البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتنياهو قريباً

البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتنياهو قريباً

ليبرمان: لن أجلس مع الحريديم ولو لدقيقة واحدة ونتنياهو لا يتولى الحكم حالياً

ليبرمان: لن أجلس مع الحريديم ولو لدقيقة واحدة ونتنياهو لا يتولى الحكم حالياً

إسرائيل: وصول 330 مهاجرًا يهودياً جديدًا من إثيوبيا

إسرائيل: وصول 330 مهاجرًا يهودياً جديدًا من إثيوبيا

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

غزة: النيابة العامة تعلن فتح تحقيق بـ 165 قضية

غزة: النيابة العامة تعلن فتح تحقيق بـ 165 قضية

مواجهات في الطور وانتشار مكثف لقوات الاحتلال على أبواب الأقصى

مواجهات في الطور وانتشار مكثف لقوات الاحتلال على أبواب الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل فتى من العيسوية

قوات الاحتلال تعتقل فتى من العيسوية

إصابة شاب بجروح بالغة باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

إصابة شاب بجروح بالغة باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

طالع أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الذهب في فلسطين

انخفاض جديد للدولار مقابل الشيكل

انخفاض جديد للدولار مقابل الشيكل

هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري لتقديم التهاني بتتويج الأهلي ببرونزية الأندية

هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري لتقديم التهاني بتتويج الأهلي ببرونزية الأندية

انخفاض على درجات الحرارة في معظم المناطق الفلسطينية

انخفاض على درجات الحرارة في معظم المناطق الفلسطينية

منوعات

شقيق علاء ولي الدين &#34;جثة شقيقي لم تتغير&#34;.. فما القصة ؟

شقيق علاء ولي الدين "جثة شقيقي لم تتغير".. فما القصة ؟

شاهد: &#34;دايت ويزو&#34; ترند على السوشيال ميديا

شاهد: "دايت ويزو" ترند على السوشيال ميديا

شاهد: أول تعليق لوالدة الطفل الذي نسبت صورته دنيا بطمة لابنتها

شاهد: أول تعليق لوالدة الطفل الذي نسبت صورته دنيا بطمة لابنتها

شاهد: ما درجة التشابه بين الدكتورة خلود وابنتها في الطفولة ؟

شاهد: ما درجة التشابه بين الدكتورة خلود وابنتها في الطفولة ؟

الراقصة صافيناز ترد على (معاكستها للرجالة)

الراقصة صافيناز ترد على (معاكستها للرجالة)

ناهد السباعي تقدم نصيحة لجمهورها بملابسها الجريئة.. فما القصة ؟

ناهد السباعي تقدم نصيحة لجمهورها بملابسها الجريئة.. فما القصة ؟

بسبب تعليق.. هل تعود أزمة أصالة وأحلام من جديد ؟

بسبب تعليق.. هل تعود أزمة أصالة وأحلام من جديد ؟

شاهد: ياسمين صبري تتعرض للسخرية القاسية لهذا السبب

شاهد: ياسمين صبري تتعرض للسخرية القاسية لهذا السبب

شاهد: فضل شاكر يطل على عشاقه بعيد الحب بأغنية &#34;وينك حبيب&#34;

شاهد: فضل شاكر يطل على عشاقه بعيد الحب بأغنية "وينك حبيب"

وفاة الفنان المصري علي حميدة بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة الفنان المصري علي حميدة بعد صراع مع مرض السرطان

عربي

ليبيا.. وفاة رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي

ليبيا.. وفاة رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي

(سانا): الجيش الأمريكي أخلى مواقعه بصوامع تل علو في ريف الحسكة

(سانا): الجيش الأمريكي أخلى مواقعه بصوامع تل علو في ريف الحسكة

مصر: لدينا سيناريوهات كثيرة للتعامل مع الملء الثاني للسد الإثيوبي

مصر: لدينا سيناريوهات كثيرة للتعامل مع الملء الثاني للسد الإثيوبي

قناة السويس تسجل خامسة أعلى حمولة يومية في تاريخها

قناة السويس تسجل خامسة أعلى حمولة يومية في تاريخها