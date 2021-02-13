"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وقالت إن هناك إجمالي الوفيات 536 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 53 حالة.



غزة - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع.وقالت في الموجز الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم إجراء 2160 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وأضافت: بأن 340 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، تعافت، فيما هناك ثلاث حالات وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 53440 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2949 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 49955 حالة.