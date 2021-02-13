كحيل يُحدد موعد إغلاق التسجيل في سجل الانتخابات الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، اليوم السبت، أن موعد إغلاق التسجيل في سجل الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، سيكون يوم الثلاثاء 16/2/2021.



وقال كحيل للإذاعة الرسمية: إن كافة الأمور تسير بشكل ممتاز للتسجيل في الانتخابات، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".



وأشار إلى أن هناك قبولاً على عملية التسجيل يفوق 92% من المواطنين، منوهًا إلى أن لقاء لجنة الانتخابات بالفصائل في غزة والضفة، كان مثمرًا، حيث تم إطلاعهم على كل الخطوات والأمور التي تجري بالتفصيل هنا وهناك".



وفيما يخص الخطوة الثانية، بعد الانتهاء من التسجيل للانتخابات، ذكر كحيل "سنقوم بمعالجة البيانات، التي قام المواطنون بإدخالها على الموقع الإلكتروني، وتسجيلها في مراكز التسجيل".



وأضاف: "تمهيدًا لطباعة السجل ونشره في مراكز الاقتراع، فإن اللجنة ستنشر كشوفات الأسماء المعتمدة النهائية في 1090 مركزاً من مراكز الاقتراع والتسجيل في الضفة وغزة، لمدة 3 أيام، بهدف إطلاع المواطنين على سجلاتهم النهائية.



وشدد كحيل، على أن أي مواطن، يريد الاعتراض، عليه أن يقدم طلبه إلى لجنة الانتخابات، وفي حال لم يعجبه قرار اللجنة، يذهب مباشرة إلى محكمة الانتخابات؛ للطعن في قرارات اللجنة.