توقيف متحدث باسم البيت الأبيض عن العمل

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رام الله - دنيا الوطن

قررت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعليق عمل نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، تي جي دكلو، لمدة أسبوع، بعد تهديده لأحد الصحفيين، حسب موقع (فانيتي فير).



وذكر الموقع، أن دكلو هدد بـ "تلطيخ سمعة" صحفية تعمل لمجلة (بوليتيكو)، على خلفية متابعة علاقة شخصية لدكلو، مع صحفية تعمل لموقع (أكسيوس).



وكان بايدن قد حذر في اليوم الأول من توليه مهامه بالبيت الأبيض، من أنه لن يتسامح مع أي موظف يسيء معاملة زميله، حيث قال "أنا لا أمزح، إذا سمعت أنك تعامل زميلاً آخر بقلة احترام، سأطردك على الفور".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي إن "دكلو اعتذر للمراسلة، وأقر بأن ذلك ليس السلوك الذي حدده الرئيس بايدن".