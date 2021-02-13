مواجهات في الطور وانتشار مكثف لقوات الاحتلال على أبواب الأقصى

يأتي ذلك، بعدما اعتدى جنود الاحتلال، الليلة الماضية، على شبان بالضرب في منطقة باب العامود بالقدس، وطردوهم من المنطقة، ومنعوهم من التواجد فيها.





رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، في منطقة "الخلة" داخل قرية الطور بمدينة القدس.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة الخلة، وأطلقت وابلاً من قنابل الصوت والغاز السام، إثر اندلاع المواجهات مع أهالي الخلة.وفي سياق متصل، انتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف، عند بوابات الأقصى منذ الفجر، وذلك لعرقلة دخول المصلين إليه.