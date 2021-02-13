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الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط بسبب الاحتلال

الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط بسبب الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الشروق): إن الوفد البرلماني الجزائري، المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، انسحب من محاضرة برلمانية، بعد جمع بين متدخل جزائري، وآخر إسرائيلي.

وقام المشاركون الجزائريون، وهم 3 نواب، من بينهم عمار موسي، الذي كان محاضراً، ونائبان آخران، بإرسال تقارير، للانسحاب من الفقرة الثانية للشبكة البرلمانية لمنظمة "أو سي دي"، والتي بحثت عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة فيروس (كورونا).

جاء ذلك بعد الاطلاع على برنامج المحاضرات، حيث شمل الانسحاب الفقرة الثانية الخاصة بعملية التلقيح ضد فيروس (كورونا)، والإجراءات التي ستليها، التي حضرها ميكي ليفلي، كعضو في (كنيست) الاحتلال، ما دفع النواب الجزائريين المشاركين للانسحاب، بناء على رسالة تلقوها من المجلس الشعبي الوطني الجزائري، دعاهم إلى الانسحاب من المحاضرة.

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