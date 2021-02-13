قوات الاحتلال تعتقل شابين من قرية النبي صموئيل على حاجز الجيب العسكري

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس، على حاجز الجيب العسكري.



وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، اعتقلوا الشابين ليث بركات، وأحمد بركات، واقتادوهم إلى مركز تحقيق "عطروت".