رام الله: الاحتلال يقمع مسيرة مطالبة بتسليم جثمان الشهيد نوفل في رأس كركر

ودارت المواجهات في أعقاب قمع قوات الاحتلال لوقفة نظمت عند مدخل البلدة، للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد خالد نوفل، الذي ارتقى بعد أن أطلق مستوطنون النار عليه، على جبل "الريسان" غربا.



وطالب المحتجون بطرد المستوطنين من جبل الريسان، الذي أصدر الاحتلال قرارا بالاستيلاء عليه في تموز/يوليو 2019 بذريعة "عسكرية".





رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة راس كركر غرب رام الله.