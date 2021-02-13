قوات الاحتلال تعتقل فتى من العيسوية

ارشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفتى أحمد عبد الحافظ عطية، من بلدة العيسوية بالقدس.



وقال والده: إن قوات الاحتلال، اعتقلت ابنه البالغ من العمر (17 عاماً) وهو في طريقة إلى عيادة بالبلدة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.