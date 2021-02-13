قوات الاحتلال تعتقل فتى من العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفتى أحمد عبد الحافظ عطية، من بلدة العيسوية بالقدس.
وقال والده: إن قوات الاحتلال، اعتقلت ابنه البالغ من العمر (17 عاماً) وهو في طريقة إلى عيادة بالبلدة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفتى أحمد عبد الحافظ عطية، من بلدة العيسوية بالقدس.
وقال والده: إن قوات الاحتلال، اعتقلت ابنه البالغ من العمر (17 عاماً) وهو في طريقة إلى عيادة بالبلدة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.
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