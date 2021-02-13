شؤون فلسطينية

إصابة شاب بجروح بالغة باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

إصابة شاب بجروح بالغة باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بجروح بالغة وكسور، عقب اعتداء مستوطنين عليه، قرب بلدة كفر قليل جنوب محافظة نابلس.

وقال هايل عامر، شقيق الشاب المصاب: إن مستوطنين من (براخا) وعدداً من جنود الاحتلال، هاجموا مجموعة من الشبان من ضمنهم شقيقه نصير باسل عامر (31 عاماً)، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح بالغة وكسور، عقب دفعه عن إحدى الصخور.

وأضاف، أن شقيقه أدخل إلى مستشفى رفيديا، حيث يعاني من جروح بالرأس وكسور في الرجلين، وهو بحاجة لإجراء عمليات جراحية.

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