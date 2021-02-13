شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: تم التشاور مع الأسير "كريم يونس" حول الانتخابات

حسين الشيخ: تم التشاور مع الأسير "كريم يونس" حول الانتخابات
حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، أنه أجرى تشاورات مع الأسير كريم يونس عضو اللجنة المركزية، المعتقل في سجون الاحتلال.

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "في إطار التحضير الحركي للانتخابات القادمة، تشاورت مع الأخ القائد الأسير، عضو اللجنة المركزية، كريم يونس، ووضعته في صورة آخر التطورات، وتوجهات حركة (فتح) في هذا الاستحقاق الديمقراطي القادم".

وأضاف: "أكدنا على وحدة الحركة، وتماسكها، وخوضها الانتخابات واحدة موحدة؛ لاستكمال قيادتها للمشروع الوطني".

جاء ذلك، بعد مشاورات، أجراها حسين الشيخ، مع الأسير مروان البرغوثي في معتقل (هداريم).

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