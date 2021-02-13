الهيئة العليا لأسرى حماس: تمت مشاورتنا بقرار المشاركة بالانتخابات ومازلنا بإطار التشاور





وقالت الهيئة القيادية العليا: "إننا جزء أصيل من قرار الحركة ومؤسساتها الشورية، وتمت مشاورتنا بشكل مستفيض في قرار المشاركة في الانتخابات، وما زلنا في إطار التشاور والتباحث، حول مخرجات جلسات الحوار وشكل المشاركة".



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



إننا في الهيئة القيادية العليا، نستهجن ونستغرب استخدام اسم أسرى حماس في سجون الاحتلال الصهيوني، والزج به في وسائل الإعلام، وتصدير موقف باسم أسرى حماس أننا نرفض المشاركة في الانتخابات، أو أننا لم نتشاور بمؤسساتنا الرسمية، إننا في هذا السياق نؤكد على الآتي:



أولًا: إننا جزء أصيل من قرار الحركة ومؤسساتها الشورية، وتمت مشاورتنا بشكل مستفيض في قرار المشاركةب الانتخابات، وما زلنا في إطار التشاور والتباحث حول مخرجات جلسات الحوار وشكل المشاركة.



ثانيًا: لم تقم الصحيفة من الاستفسار منا مطلقًا أو التأكد من موقفنا؛ بل فوجئنا بتصدير موقف باسمنا عبر وسائل الإعلام، وهذا أمر يجافي الحقيقة والموضوعية والنزاهة، التي هي جزء أصيل من مميزات الإعلام الحر.



ثالثًا: نؤكد أن الهيئة القيادية العليا، هي الجسم الوحيد الذي يمثل أسرى حماس داخل سجون الاحتلال، وأن تصدير أي موقف باسم أي جهة أو هيئة أو شخص خلاف الهيئة القيادية العليا فإنه لا يعبر عن موقف حماس داخل سجون الاحتلال الصهيوني.



رابعًا: نطالب الصحيفة بالاعتذار، وتوضيح الموقف للرأي العام، إذ إننا نعتبر في هذا الموقف إساءة للمؤسسة الشورية لدى الحركة، ومحاولة لتشتيت الجهود المبذولة في بناء البيت الفلسطيني وترتيبه.





وكان موقع (عربي21) قال إنه حصل على وثيقة سرية خاصة من داخل حركة حماس، تُؤكد بأن قطاعاً واسعاً من قيادات وأبناء الحركة، يرفضون المشاركة في الانتخابات التي تم الاتفاق عليها، ومن بينهم الأسرى، فيما تكشف الوثيقة أن قرار المشاركة لم يتم بالتشاور وبالرجوع إلى المؤسسات التقليدية داخل الحركة وإنما اتخذه المكتب السياسي بشكل متسرع.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة (حماس) في سجون الاحتلال، بياناً بخصوص ما ورد في موقع (عربي 21) حول قرار المشاركة في الانتخابات العامة الفلسطينية.