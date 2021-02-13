شؤون فلسطينية

الهيئة العليا لأسرى حماس: تمت مشاورتنا بقرار المشاركة بالانتخابات ومازلنا بإطار التشاور

الهيئة العليا لأسرى حماس: تمت مشاورتنا بقرار المشاركة بالانتخابات ومازلنا بإطار التشاور
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة (حماس) في سجون الاحتلال، بياناً بخصوص ما ورد في موقع (عربي 21)  حول قرار المشاركة في الانتخابات العامة الفلسطينية.

وقالت الهيئة القيادية العليا: "إننا جزء أصيل من قرار الحركة ومؤسساتها الشورية، وتمت مشاورتنا بشكل مستفيض في قرار المشاركة في الانتخابات، وما زلنا في إطار التشاور والتباحث، حول مخرجات جلسات الحوار وشكل المشاركة".

 وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

إننا في الهيئة القيادية العليا، نستهجن ونستغرب استخدام اسم أسرى حماس في سجون الاحتلال الصهيوني، والزج به في وسائل الإعلام، وتصدير موقف باسم أسرى حماس أننا نرفض المشاركة في الانتخابات، أو أننا لم نتشاور بمؤسساتنا الرسمية، إننا في هذا السياق نؤكد على الآتي:

أولًا: إننا جزء أصيل من قرار الحركة ومؤسساتها الشورية، وتمت مشاورتنا بشكل مستفيض في قرار المشاركةب الانتخابات، وما زلنا في إطار التشاور والتباحث حول مخرجات جلسات الحوار وشكل المشاركة.

ثانيًا: لم تقم الصحيفة من الاستفسار منا مطلقًا أو التأكد من موقفنا؛ بل فوجئنا بتصدير موقف باسمنا عبر وسائل الإعلام، وهذا أمر يجافي الحقيقة والموضوعية والنزاهة، التي هي جزء أصيل من مميزات الإعلام الحر.

ثالثًا: نؤكد أن الهيئة القيادية العليا، هي الجسم الوحيد الذي يمثل أسرى حماس داخل سجون الاحتلال، وأن تصدير أي موقف باسم أي جهة أو هيئة أو شخص خلاف الهيئة القيادية العليا فإنه لا يعبر عن موقف حماس داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

رابعًا: نطالب الصحيفة بالاعتذار، وتوضيح الموقف للرأي العام، إذ إننا نعتبر في هذا الموقف إساءة للمؤسسة الشورية لدى الحركة، ومحاولة لتشتيت الجهود المبذولة في بناء البيت الفلسطيني وترتيبه.

وكان موقع (عربي21) قال إنه حصل على وثيقة سرية خاصة من داخل حركة حماس، تُؤكد بأن قطاعاً واسعاً من قيادات وأبناء الحركة، يرفضون المشاركة في الانتخابات التي تم الاتفاق عليها، ومن بينهم الأسرى، فيما تكشف الوثيقة أن قرار المشاركة لم يتم بالتشاور وبالرجوع إلى المؤسسات التقليدية داخل الحركة وإنما اتخذه المكتب السياسي بشكل متسرع.

أخبار ذات صلة

إصابة شاب بجروح بالغة باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

إصابة شاب بجروح بالغة باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

تعرف على أسعار الخضراوات والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات والدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الذهب في فلسطين

حسين الشيخ: تم التشاور مع الأسير &#34;كريم يونس&#34; حول الانتخابات

حسين الشيخ: تم التشاور مع الأسير "كريم يونس" حول الانتخابات

باراغواي: مستعدون للمشاركة بالرقابة على الانتخابات الفلسطينية

باراغواي: مستعدون للمشاركة بالرقابة على الانتخابات الفلسطينية

انخفاض جديد للدولار مقابل الشيكل

انخفاض جديد للدولار مقابل الشيكل

العالول: حركة فتح ملزمة بإنجاز الانتخابات العامة

العالول: حركة فتح ملزمة بإنجاز الانتخابات العامة

هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري لتقديم التهاني بتتويج الأهلي ببرونزية الأندية

هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري لتقديم التهاني بتتويج الأهلي ببرونزية الأندية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بجروح بالغة باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

إصابة شاب بجروح بالغة باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

طالع أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الذهب في فلسطين

هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري لتقديم التهاني بتتويج الأهلي ببرونزية الأندية

هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري لتقديم التهاني بتتويج الأهلي ببرونزية الأندية

الصحة بغزة: 175 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يوم الجمعة

الصحة بغزة: 175 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يوم الجمعة

سفير فلسطين لدى باكستان: لا إصابات في صفوف جاليتنا في زلزال اليوم

سفير فلسطين لدى باكستان: لا إصابات في صفوف جاليتنا في زلزال اليوم

طالع: الداخلية بغزة تعلن كشف أسماء &#34;تنسيقات مصرية&#34; ليوم الأحد المقبل

طالع: الداخلية بغزة تعلن كشف أسماء "تنسيقات مصرية" ليوم الأحد المقبل

جامعة الأزهر بغزة تعلن خطتها للدراسة في الفصل الثاني 2020/ 2021

جامعة الأزهر بغزة تعلن خطتها للدراسة في الفصل الثاني 2020/ 2021

الرجوب: البرغوثي لن يترشح في قائمة مع أحد ولا مقارنة بين خصومة دحلان وحماس

الرجوب: البرغوثي لن يترشح في قائمة مع أحد ولا مقارنة بين خصومة دحلان وحماس

منوعات

شاهد: فضل شاكر يطل على عشاقه بعيد الحب بأغنية &#34;وينك حبيب&#34;

شاهد: فضل شاكر يطل على عشاقه بعيد الحب بأغنية "وينك حبيب"

وفاة الفنان المصري علي حميدة بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة الفنان المصري علي حميدة بعد صراع مع مرض السرطان

شاهد: بطل مسلسل &#34;بـ100 وش&#34; يجدد تهديده بالانتحار

شاهد: بطل مسلسل "بـ100 وش" يجدد تهديده بالانتحار

شاهد: ماذا قال والد حلا شيحة عن زواجها من معز مسعود

شاهد: ماذا قال والد حلا شيحة عن زواجها من معز مسعود

شاهد: بعد طول انتظار.. رامي صبري يفاجئ الجميع بهذا المنشور لعمرو دياب

شاهد: بعد طول انتظار.. رامي صبري يفاجئ الجميع بهذا المنشور لعمرو دياب

بسبب بدلة الرقصة.. الراقصة جوهرة تتعرض للمساءلة القانونية

بسبب بدلة الرقصة.. الراقصة جوهرة تتعرض للمساءلة القانونية

فنان مصري يشن هجومًا على بسمة المرتدة عن الإسلام

فنان مصري يشن هجومًا على بسمة المرتدة عن الإسلام

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلب غريب.. والجميع يستجيب

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلب غريب.. والجميع يستجيب

شاهد: توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك يثيران الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك يثيران الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: مهيرة عبد العزيز تسقط عن المسرح وهذه ردة فعلها الصادمة

شاهد: مهيرة عبد العزيز تسقط عن المسرح وهذه ردة فعلها الصادمة

عربي

ليبيا.. وفاة رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي

ليبيا.. وفاة رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي

(سانا): الجيش الأمريكي أخلى مواقعه بصوامع تل علو في ريف الحسكة

(سانا): الجيش الأمريكي أخلى مواقعه بصوامع تل علو في ريف الحسكة

مصر: لدينا سيناريوهات كثيرة للتعامل مع الملء الثاني للسد الإثيوبي

مصر: لدينا سيناريوهات كثيرة للتعامل مع الملء الثاني للسد الإثيوبي

قناة السويس تسجل خامسة أعلى حمولة يومية في تاريخها

قناة السويس تسجل خامسة أعلى حمولة يومية في تاريخها