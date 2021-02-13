وزير الخارجية المصري: إدارة بايدن ترى "حل الدولتين" وسيلة لإنهاء الصراع

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رام الله - دنيا الوطن

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري: إن الإدارة الأمريكية الجديدة، أكدت في مواضع مختلفة على حل الدولتين، وأنه هو الوسيلة لحل الصراع في الشرق الأوسط.



وأكد شكري، أن السلطة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، متمسكون بحقوقهم المشروعة، التي يدعمهم فيها المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والصين وروسيا، والكل يتحدث عن حل الدولتين، ويدعمون هذا الحل، ويعتبرونه هو الحل الواقعي.



وأضاف شكري لقناة (إم بي سي مصر)، أن هناك قراراً من مجلس الجامعة العربية الأخير، إضافة للتصريحات الأمريكية والأوروبية، وجميعها تعزز حل الدولتين كوسيلة لحل الصراع، وإقامة دولة للشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني، يستحق مثل أي شعب من الشعوب، أن يبني دولة يعيش فيها.