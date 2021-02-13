شؤون فلسطينية

باراغواي: مستعدون للمشاركة بالرقابة على الانتخابات الفلسطينية

باراغواي: مستعدون للمشاركة بالرقابة على الانتخابات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير خارجية باراغواي، اوكليديس اسيفيدو، موقف بلاده الثابت من عملية السلام، وحل الدولتين، وفقاً لقواعد وقرارات القانون الدولي ذات الصلة، ودعم الحق الفلسطيني في المحافل الدولية.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعه في مكتبه بالعاصمة اسونسيون، بسفير دولة فلسطين، إبراهيم الزبن.

كما أكد موقف بلاده، من دعم العملية القانونية الدولية؛ لملاحقة مجرمي الحرب.

كما التقى الزبن في المحكمة العليا الانتخابية، القاضية ماريا الينا، التي أكدت استعداد بلادها للمشاركة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية.

والتقى الزبن رئيس مجلس الشيوخ في باراغواي، اوسكار سلمون الذي أكد موقف المجلس في دعم الحق الفلسطيني، وقبول الدعوة لزيارة فلسطين في شهر أيار/ مايو المقبل على رأس وفد نيابي.

وحضر اللقاء، أعضاء مجلس الشيوخ، ليليان سامانييجو، وفرناندو لوغو، رئيس الجمهورية الأسبق.

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