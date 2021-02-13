بايدن يعتزم إغلاق معتقل غوانتانامو

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول بالبيت الأبيض: إن إدارة الرئيس جو بايدن، بدأت مراجعة رسمية، بشأن مستقبل السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو، بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل.



ووفق وكالة (رويترز) فقد ذكر مصدران مطلعان على الأمر، أن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية، ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فيما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان، بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أميركا في العالم.



وقالت إميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: "نجري عملية بمجلس الأمن القومي؛ لتقييم الوضع الحالي، الذي ورثته إدارة بايدن عن الإدارة السابقة، بما يتماشى مع هدفنا الأكبر وهو إغلاق غوانتانامو".



وأضافت "سيعمل مجلس الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارات الدفاع والخارجية، والعدل لإحراز تقدم صوب إغلاق منشأة غوانتانامو، وبالتشاور الوثيق أيضاً مع الكونغرس".