ليبيا.. وفاة رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام ليبية، بوفاة التهامي خالد، رئيس جهاز الأمن الداخلي في عهد نظام معمر القذافي، في العاصمة المصرية القاهرة إثر صراع مع المرض.



ووفق موقع (الوسط) الليبي، فإن التهامي خالد كان من أبرز القيادات الأمنية لنظام معمر القذافي، واتهم بالتورط في وقائع تعذيب وجرائم وانتهاك حقوق الإنسان، في حق من اعتبروا معارضين للنظام خلال فترة عمله رئيسا لجهاز الأمن الداخلي.



وصدرت ضد التهامي خالد لائحة اتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي طالبت مرارا بضرورة تسليمه إليها.



وأمرت الجنائية الدولية باعتقال التهامي محمد خالد في 24 نيسان/ أبريل 2017، وقالت إنه مشتبه فيه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدوره في قمع المعارضة إبان حكم معمر القذافي.



وفي آيار/ مايو 2018، طالبت المحكمة الجنائية الدولية "جميع الدول" بالتعاون معها للقبض على المسؤول الأمني في نظام القذافي.