(سانا): الجيش الأمريكي أخلى مواقعه بصوامع تل علو في ريف الحسكة

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وسائل إعلام سورية، أن القوات الأمريكية أخلت موقع تمركزها في صوامع تل علو بريف الحسكة، ونقلت عتادها وآلياتها إلى الأراضي العراقية.



وأوضحت وكالة (سانا) السورية أن "القوات الأمريكية باشرت منذ الفجر بنقل آلياتها وعتادها العسكري وجنودها من موقع تمركزها في صوامع تل علو في منطقة اليعربية أقصى شمال شرق الحسكة بالقرب من الحدود العراقية".



وأضافت: "أنجزت عملية إخلاء الموقع المذكور بشكل كامل بعد ظهر أمس الجمعة ونقلت آلياتها وعتادها العسكري والجنود عبر معبر اليعربية غير الشرعي".



وقالت الوكالة: إنه "تأتي عملية الإخلاء لهذا الموقع بعد أيام قليلة من إدخال القوات الأمريكية جنودا ومعدات عسكرية من العراق إلى قواعدها في ريف مدينة الحسكة، حيث هبطت 4 حوامات تابعة لها في قاعدة الشدادي، وأنزلت جنودا وصناديق محملة بالأسلحة والصواريخ".