دولي

مجلس الأمن: بلجيكا ممنوعة من التصرف بالأموال الليبية المجمدة

مجلس الأمن: بلجيكا ممنوعة من التصرف بالأموال الليبية المجمدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة. 

وقال السني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر): إنه بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، فقد رفض مجلس الأمن رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة، واصفا ذلك بـ"الانتصار المهم لليبيا".

وأضاف السفير السني أن "المجلس أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بالأموال، مشيرا إلى أن ليبيا نصحت بلجيكا سحب طلبها سابقا، معتبرا أن هذا القرار يعد "تحذيرا لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين".

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