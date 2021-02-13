شؤون فلسطينية

العالول: حركة فتح ملزمة بإنجاز الانتخابات العامة

العالول: حركة فتح ملزمة بإنجاز الانتخابات العامة
محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، على خيار الوحدة الوطنية من أجل التصدي لكافة المشاريع التصفوية وكل المؤامرات التي تستهدف مشروعنا الوطني.

جاء ذلك خلال لقاءات جماهيرية نظمــتها حركــة فتح في مدينــة جنيــن وفي بلدة اليامون غربها، مساء أمس الجمعة.

وقال إننا "نؤكد التزام الحركة وحرصها على إنجاز الانتخابات العامة"، مشددا على "التكاتف ورص الصفوف من أجل الوطن أولا وإحراز النجاح في الانتخابات لأنه لن يكون أمامنا إلا أخذ الموقف الحاسم للتصدي للمشاريع التصفوية ولنؤكد على وحدتنا الوطنية وممارسة الانتخابات التي هي خيارنا".

ودعا العالول للمشاركة الواسعة في الانتخابات، داعيا المواطنين للتسجيل وتحديث سجلهم الانتخابي كأولى مراحل العملية الديمقراطية. وأكد ضرورة التكاتف وتضافر الجهود الرسمية والشعبية والمؤسساتية والحزبية والشراكة في تحمل المسؤولية الوطنية لضمان المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وانجاحها واستعادة الوحدة الوطنية.

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