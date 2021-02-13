هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري لتقديم التهاني بتتويج الأهلي ببرونزية الأندية

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، لتقديم التهنئة له وللأسرة الرياضية المصرية بتتويج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية.



ونقل هنية للوزير صبحي، شكر الأسرة الرياضية الفلسطينية لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً على رعايتها للحوار الوطني الفلسطيني، كما ونقل التهاني فى هذا الإنجاز للكرة المصرية"، مؤكداً أن ما يجمعنا بمصر ليس فقط كرة القدم، إنما الأخوة والمحبة والدم".



فيما أعرب الدكتور أشرف صبحي عن بالغ سعادته باتصال هنية مقدماً شكره وتقديره للأسرة الرياضية في فلسطين، مؤكداً أن تتويج النادي الأهلي في المركز الثالث لكأس العالم للأندية هو تتويج لفلسطين وشعبها لما يربط الشعبين الشقيقين من تاريخ ومحبة.



يذكر أن الأهلي المصري هزم بالميراس البرازيلي بركلات الحظ الترجيحية على ملعب المدينة التعليمية -أحد ملاعب كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022- وأحرز برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد عام 2006.