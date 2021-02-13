دولي

وسط قلق إسرائيلي.. انتخاب البريطاني "كريم خان" مدعيًا عامًا بالمحكمة الجنائية الدولية

وسط قلق إسرائيلي.. انتخاب البريطاني "كريم خان" مدعيًا عامًا بالمحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة البريطاني كريم خان، رئيسا جديدا للادعاء لولاية مدتها 9 سنوات تبدأ في 16 حزيران/ يونيو.

ووفق وكالة (رويترز) فقد فاز خان بالمنصب في اقتراع سري متغلبا على 3 مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا.

وتضم المحكمة، ومقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاما، 123 عضوا وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن كريم خان، هو الذي سيقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقًا في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة. 

وأضافت: "هذا يمثل مصدر قلق كبير لإسرائيل ويمكن أن يؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين".

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن: بلجيكا ممنوعة من التصرف بالأموال الليبية المجمدة

مجلس الأمن: بلجيكا ممنوعة من التصرف بالأموال الليبية المجمدة

وصول 330 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى دولة الاحتلال

وصول 330 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى دولة الاحتلال

البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتنياهو قريباً

البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتنياهو قريباً

ليبرمان: لن أجلس مع الحريديم ولو لدقيقة واحدة ونتنياهو لا يتولى الحكم حالياً

ليبرمان: لن أجلس مع الحريديم ولو لدقيقة واحدة ونتنياهو لا يتولى الحكم حالياً

إسرائيل: وصول 330 مهاجرًا يهودياً جديدًا من إثيوبيا

إسرائيل: وصول 330 مهاجرًا يهودياً جديدًا من إثيوبيا

روسيا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات (كورونا)

روسيا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات وإصابات (كورونا)

نتنياهو يعين بن شبات ممثلا له بمسألة الاتصالات مع القوى العظمى بشأن إيران

نتنياهو يعين بن شبات ممثلا له بمسألة الاتصالات مع القوى العظمى بشأن إيران

رداً على عقوبات جديدة.. روسيا تبدي استعدادها لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

رداً على عقوبات جديدة.. روسيا تبدي استعدادها لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري لتقديم التهاني بتتويج الأهلي ببرونزية الأندية

هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري لتقديم التهاني بتتويج الأهلي ببرونزية الأندية

سفير فلسطين لدى باكستان: لا إصابات في صفوف جاليتنا في زلزال اليوم

سفير فلسطين لدى باكستان: لا إصابات في صفوف جاليتنا في زلزال اليوم

جامعة الأزهر بغزة تعلن خطتها للدراسة في الفصل الثاني 2020/ 2021

جامعة الأزهر بغزة تعلن خطتها للدراسة في الفصل الثاني 2020/ 2021

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على تفكيك غرفة مطلة على المسجد الأقصى

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على تفكيك غرفة مطلة على المسجد الأقصى

الخارجية: وفاة وثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا

الخارجية: وفاة وثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا

إصابة شاب بجروح بالغة عقب اعتداء مستوطنين عليه جنوب نابلس

إصابة شاب بجروح بالغة عقب اعتداء مستوطنين عليه جنوب نابلس

الشرطة تضبط 1269 قطعة أثرية في أحدى قرى رام الله

الشرطة تضبط 1269 قطعة أثرية في أحدى قرى رام الله

السفير العمادي: قطر تدعم الجهود لإنهاء الانقسام وإنجاح الانتخابات

السفير العمادي: قطر تدعم الجهود لإنهاء الانقسام وإنجاح الانتخابات

منوعات

شاهد: فضل شاكر يطل على عشاقه بعيد الحب بأغنية &#34;وينك حبيب&#34;

شاهد: فضل شاكر يطل على عشاقه بعيد الحب بأغنية "وينك حبيب"

وفاة الفنان المصري علي حميدة بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة الفنان المصري علي حميدة بعد صراع مع مرض السرطان

شاهد: بطل مسلسل &#34;بـ100 وش&#34; يجدد تهديده بالانتحار

شاهد: بطل مسلسل "بـ100 وش" يجدد تهديده بالانتحار

شاهد: ماذا قال والد حلا شيحة عن زواجها من معز مسعود

شاهد: ماذا قال والد حلا شيحة عن زواجها من معز مسعود

شاهد: بعد طول انتظار.. رامي صبري يفاجئ الجميع بهذا المنشور لعمرو دياب

شاهد: بعد طول انتظار.. رامي صبري يفاجئ الجميع بهذا المنشور لعمرو دياب

بسبب بدلة الرقصة.. الراقصة جوهرة تتعرض للمساءلة القانونية

بسبب بدلة الرقصة.. الراقصة جوهرة تتعرض للمساءلة القانونية

فنان مصري يشن هجومًا على بسمة المرتدة عن الإسلام

فنان مصري يشن هجومًا على بسمة المرتدة عن الإسلام

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلب غريب.. والجميع يستجيب

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلب غريب.. والجميع يستجيب

شاهد: توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك يثيران الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك يثيران الجدل بهذه الإطلالة

شاهد: مهيرة عبد العزيز تسقط عن المسرح وهذه ردة فعلها الصادمة

شاهد: مهيرة عبد العزيز تسقط عن المسرح وهذه ردة فعلها الصادمة

عربي

(سانا): الجيش الأمريكي أخلى مواقعه بصوامع تل علو في ريف الحسكة

(سانا): الجيش الأمريكي أخلى مواقعه بصوامع تل علو في ريف الحسكة

مصر: لدينا سيناريوهات كثيرة للتعامل مع الملء الثاني للسد الإثيوبي

مصر: لدينا سيناريوهات كثيرة للتعامل مع الملء الثاني للسد الإثيوبي

قناة السويس تسجل خامسة أعلى حمولة يومية في تاريخها

قناة السويس تسجل خامسة أعلى حمولة يومية في تاريخها

اللجنة الدستورية الليبية تفق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حال تعذر الاستفتاء

اللجنة الدستورية الليبية تفق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حال تعذر الاستفتاء