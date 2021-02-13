وسط قلق إسرائيلي.. انتخاب البريطاني "كريم خان" مدعيًا عامًا بالمحكمة الجنائية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة البريطاني كريم خان، رئيسا جديدا للادعاء لولاية مدتها 9 سنوات تبدأ في 16 حزيران/ يونيو.



ووفق وكالة (رويترز) فقد فاز خان بالمنصب في اقتراع سري متغلبا على 3 مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا.



وتضم المحكمة، ومقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاما، 123 عضوا وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن كريم خان، هو الذي سيقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقًا في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة.



وأضافت: "هذا يمثل مصدر قلق كبير لإسرائيل ويمكن أن يؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين".