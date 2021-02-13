انخفاض على درجات الحرارة في معظم المناطق الفلسطينية

يطرأ اليوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها بحوالي 2-3 درجات.





وتسود أجواء باردة نسبياً في الصباح ثم ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتصبح معتدلة عموماً خصوصاً في المناطق السهلية والساحلية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، بينما تكون مائلة للبرودة في الجبال.





ومع ساعات العصر والمساء تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وخلال ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

رام الله - دنيا الوطن