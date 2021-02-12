صحيفة: إيران تقلص دعمها المالي لحركة الجهاد الإسلامي إلى النصف





وتكمل الصحيفة، نقلاً عن مصادر فلسطينية قيادية، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وأزمة (كورونا)، بالإضافة لحالة الهدوء التي يعيشها القطاع، والتي جعلته لا يحتاج لدعم مالي عاجل، ساهمت في تخفيض الدعم الإيراني للحركة.







وأضافت، أن التقليصات، أدت إلى إلى عدم تلقي نشطاء الجهاد وأيضًا عناصر في جناحها العسكري سرايا القدس، رواتبهم منذ عدة أشهر، الأمر الذي أثار غضبا في صفوف عناصر الحركة، وفقاً للصحيفة.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (المصري اليوم) المصرية، الخميس، إن حركة الجهاد الإسلامي في غزة، تعاني من أزمة مالية، إثر تقليص إيران لدعمها المالي للحركة منذ خمس سنوات، بسبب عدم ادانة الحركة للحرب في اليمن ضد الحوثيين من قبل التحالف العربي.ونقلت الصحيفة، عن مصدر في سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، لم تسمه، أن إيران قررت تقليص الدعم المالي للحركة، لما يقارب النصف، للأشهر المقبلة، وحتى نهاية العام الجاري، نتيجة للأزمة المالية التي تعيشها إيران.