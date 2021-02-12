طالع: الداخلية بغزة تعلن كشف أسماء "تنسيقات مصرية" ليوم الأحد المقبل
غزة - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجمعة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد المقبل 14 شباط/ فبراير 2021.
وأضافت، أنه على المسافرين المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة السادسة صباح يوم الأحد في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجمعة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد المقبل 14 شباط/ فبراير 2021.
وقالت الهيئة، في تصريح صحفي: إن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح يوم غد السبت في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.
وأضافت، أنه على المسافرين المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة السادسة صباح يوم الأحد في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
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