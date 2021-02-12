طالع: الداخلية بغزة تعلن كشف أسماء "تنسيقات مصرية" ليوم الأحد المقبل

وقالت الهيئة، في تصريح صحفي: إن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح يوم غد السبت في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.

غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجمعة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد المقبل 14 شباط/ فبراير 2021.وأضافت، أنه على المسافرين المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة السادسة صباح يوم الأحد في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.