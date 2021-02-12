جامعة الأزهر بغزة تعلن خطتها للدراسة في الفصل الثاني 2020/ 2021

وجاء في بيان للجامعة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تعليمات الدراسة لهذا الفصل ستكون على النحو الآتي:





1 - طلبة المستوى الأول:







- يعتمد التدريس الوجاهي الجزئي لطلبة المستوى الأول بكليات ( الطب، طب الأسنان، الصيدلة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات).





- يعتمد التدريس الوجاهي لطلبة المستوى الأول بكليات ( العلوم، العلوم الطبية التطبيقية، الزراعة والطب البيطري، الآداب والعلوم الإنسانية، التربية، الاقتصاد والعلوم الإدارية، الحقوق والشريعة ) ويكون التدريس في قاعات الجامعة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات الصحية اللازمة.





2 - طلبة المستويات الأخرى تكون الدراسة على منصة الموودل وفق التعليمات الآتية:







- يقوم مدرس المساق بإدراج محاضرتين أسبوعياً عبر منصة الموودل؛ للمساقات ذات 3 ساعات معتمدة وتكون مدة المحاضرة ما بين 20- 30 دقيقة؛ ويؤخذ بالقياس المساقات ذات ساعتين أو ساعة معتمدة.







- يقوم المحاضرون بإضافة جلسة افتراضية مدتها ساعة أسبوعياً؛ على برنامج ميكروسوفت تيمز لجميع المقررات الدراسية المطروحة؛ وتخصص للمناقشة مع طلبة المساق وفق جداول معلنة، وسيتم تسجيل هذه اللقاءات الافتراضية وتتاح على سيرفرات ميكروسفت من خلال برنامجهم المعروف باسم ستريم، وذلك للطلبة الذين قد لا تتاح لهم فرصة متابعة الجلسة الافتراضية؛ وسيتم إدراج رابط تسجيل الجلسة الافتراضية داخل منصة موودل.







- لا يتم رفع محاضرات أو تكليفات خلال العطلة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية.







- يسمح فقط للطلبة المسجلين والمسددين للرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2020/2021 بالدخول إلى منصة الموودل.







أ) الامتحان النصفي (20 درجة).







ب) أعمال فصلية ( 30 درجة ) وتشمل واجبات/تقارير/أبحاث/كويزات وفق المواعيد الآتية:







- الأنشطة الأولي من بداية التدريس 14/2/2021 وحتى 1/3/2021.









- الأنشطة الثالثة من 4/4/2021 وحتى 30/4/2021





- الأنشطة الرابعة (اختياري) من 2/5/2021 حتى 21/5/2021 (قبل الامتحانات النهائية.





ويتم توزيع درجات أعمال الفصل على الأنشطة بالإضافة إلى حضور الطلبة ومشاركتهم في الجلسة الافتراضية عبر ميكروسفت تيمز.







ج) الامتحان النهائي (50 درجة)







يكون التدريس في جميع المساقات لجميع الطلبة في مختبرات وعيادات الجامعة وبما لا يزيد عن 15 طالب في الجلسة العملية والالتزام بإجراءات الصحة والسلامة.







يتم تدريس جميع مساقات متطلبات الجامعة لجميع طلبة الجامعة الكترونياً وعلى منصة الموودل.





يكون التدريس للفصل الدراسي الثاني 2020/2021 لجميع طلبة الدراسات العليا وجاهياً في قاعات الجامعة، وفق الجداول الدراسية، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يزيد عدد الطلبة عن 24 طالب/ــة في القاعة التي مساحاتها 60م² واتخاذ إجراءات الصحة والسلامة اللازمة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة الأزهر بغزة، الجمعة، أن الفصل الثاني للعام الدراسي2020/2021 سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق 14 شباط/ فبراير 2021، ولطلبة الدراسات العليا اعتباراً من يوم الأحد، الموافق 21 شباط.- يتم توزيع درجات المساقات النظرية على النحو الآتي:- الأنشطة الثانية من 7/3/2021 وحتى 1/4/2021.3 - المساقات العملية :4 - متطلبات الجامعة: