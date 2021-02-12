وصول 330 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى دولة الاحتلال

وفي شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وصل 162 إثيوبيا من يهود الفلاشا من أديس أبابا إلى إسرائيل، ضمن العملية الحكومية، ويشار إلى أن نحو 20 ألف مهاجر يهودي وصلوا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 2020 قادمين من 70 دولة.

رام الله - دنيا الوطنوصلت إلى مطار بن غوريون الدولي في الكيان، اليوم الجمعة، طائرة على متنها 330 مهاجرا يهوديا قادمًا من إثيوبيا، رغم إغلاق الأجواء.وتعتبر هذه الرحلة السابعة منذ بدء عملية "تسور إسرائيل" ضمن خطة حكومية كان قد اغلن عنها الكيان لاستقدام 2000 يهودي من الفلاشا.وأظهرت نتائج فحوصات جميع المهاجرين سلبية بعدما خضعوا لفحص (كورونا)، قبل بدء رحلتهم، وبسبب تفشي الوباء سيتم إخضاع المهاجرين الجدد للحجر الصحي، ثم نقلهم لمركز استيعاب خاص قبل لم شملهم مع عائلاتهم.