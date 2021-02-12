إصابة شاب بجروح بالغة عقب اعتداء مستوطنين عليه جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بجروح بالغة وكسور عقب اعتداء مستوطنين عليه قرب بلدة كفر قليل جنوب محافظة نابلس، مساء اليوم الجمعة.

وقال هايل عامر شقيق الشاب المصاب لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "إن مستوطنين من مستوطنة "براخا" وعدد من جنود الاحتلال، هاجموا مجموعة من الشبان من ضمنهم شقيقه نصير باسل شريف عامر (31 عاما)، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح بالغة وكسور، عقب دفعه عن إحدى الصخور".وأضاف أن شقيقه أدخل إلى مستشفى رفيديا حيث يعاني من جروح بالرأس وكسور في الرجلين، وهو بحاجة لإجراء عمليات جراحية.