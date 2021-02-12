الشرطة تضبط 1269 قطعة أثرية في أحدى قرى رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة الفلسطينية، الجمعة، 1269 قطعة يشتبه أنها أثرية بحوزة مواطنين في إحدى قرى رام الله.



وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان صحفي: "بعد ورود معلومات لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة حول حيازة مواطنين لمواد أثرية في منازلهم في إحدى قرى رام الله تحركت قوه من شرطة السياحة والآثار إلى المكان".



وتابعت: "تم تفتيش منزلين لشخصين بعد إصدار أمر تفتيش من النيابة العامة وتم ضبط 32 حجر اثري إضافة إلى ضبط دلو اثري يوجد بداخله 1269 قطعه معدنيه يشتبه بأنها أثرية كما تم ضبط ختمين أثريين".



وذكرت أنه تم التحفظ على الشخصين و المضبوطات من اجل استكمال الإجراءات القانونية لإحالتهما إلى النيابة العامة.