شؤون فلسطينية

السفير العمادي: قطر تدعم الجهود لإنهاء الانقسام وإنجاح الانتخابات

السفير العمادي: قطر تدعم الجهود لإنهاء الانقسام وإنجاح الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
استقبل السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، العديد من الشخصيات الاعتبارية والدولية والحكومية في قطاع غزة، في عدة لقاءات جماعية، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت اللجنة القطرية، في بيان صحفي، إن القائمة والتي ضمّت شخصيات تمت دعوتها من قِبل السفير العمادي للقائه وتناول طعام العشاء بمناسبة افتتاح المقر الجديد للجنة القطرية بغزة، عددا من نواب المجلس التشريعي والوزراء السابقين ووكلاء الوزارات وقادة الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى أبرز مبعوثي المؤسسات الدولية والأجنبية في القطاع.

كما شملت الوفود الزائرة لفيفا من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات التعليمية والبلديات وممثلي أبرز المؤسسات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك عددا من المهندسين والاستشاريين والمقاولين مع جمعٍ من الوجهاء والمخاتير والشخصيات الاعتبارية المختلفة.

وخلال لقاءاته معهم، أكد السفير العمادي على وقوف دولة قطر بجانب الشعب الفلسطيني، وسعيها الدائم لتحقيق وحدة الصف الداخلي لمواجهة ما يعترض القضية الفلسطينية من تحديات كثيرة.

ودعا العمادي جموع الوافدين إلى تغليب المصلحة العامة والعمل الدؤوب من أجل توحيد كلمة الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم، مشددا على دعم دولة قطر لأي جهود من شأنها إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق حُلم الفلسطينيين بنجاح الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

من جهتهم، تقدم المدعوون بالتهنئة للسفير العمادي ودولة قطر على إقامة المقر الجديد للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة منذ إنشاءها عام 2012، وأهمية المشاريع المنفذة في قطاع غزة في مختلف المجالات.

ووجّه المدعوون الشكر لدولة قطر ممثلة بأميرها تميم بن حمد آل ثاني على الدعم الذي يقدمه للشعب الفلسطيني، والذي كان آخره تقديم منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار لسكان قطاع غزة لعام 2021 الحالي.




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