مواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين في الخليل وسلفيت

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور إن أهالي منطقة ثعلة تصدوا لاعتداءات مستوطني مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين وبحماية جيش الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنتصدى أهالي منطقة ثعلة شرق يطا وأهالي بلدة بديا في سلفيت، اليوم الجمعة، لاعتداءات المستوطنين.وحاول المستوطنون على عائلة المواطن محمود شنران، من السكن في كهوف تمتلكها العائلة في منطقة ثعلة، بزعم أنها "أرض دولة مؤجرة" من قبل دولة الاحتلال لهؤلاء المستوطنين.وأضاف الجبور أن عائلة شنران تصدت لهذا الاعتداء ورفضت الانصياع لتهديدات المستوطنين وقوات الاحتلال، وأكدت تمسكها بممتلكاتها التي يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها.بالتزامن مع ذلك أدى العشرات من المواطنين صلاة الجمعة في منطقة الركيز بمسافر يطا، وشاركوا في وقفة ومسيرة تضامنية مع أهالي المسافر، رفضا لقيام قوات الاحتلال بهدم خمس خيم تعود للمواطنين في تلك المنطقة قبل يومين، من ضمنها خيمة أقامها نشطاء فلسطينيون وأجانب للتضامن مع المواطن هارون أبو عرام، الذي كان قد أصيب بشلل رباعي جراء تعرضه لإطلاق النار من قبل جنود الاحتلال في تلك المنطقة مطلع هذا العام.ورفع المشاركون في المسيرة والوقفة العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات المناهضة لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق أهالي المسافر.وفي سلفيت، تصدى المواطنين لهجوم المستوطنين عليهم بعد أدائهم صلاة الجمعة في خلة حسان غرب بلدة بديا غرب سلفيت، حيث اندلعت مواجهات بين المواطنين والمستوطنين وقوات الاحتلال، واحتجز المستوطنون شابا كان يوثق انتهاكات المستوطنين.يٌشار إلى أن آلاف الدونمات في خلة حسان التي تتبع لخمس قرى غرب سلفيت وجنوب قلقيلية، مهددة بالاستيلاء بهدف إنشاء مستوطنة جديدة للربط بين مستوطنات الاحتلال في المنطقة.