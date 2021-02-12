وزارة الخارجية: إعلان هام للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الخارجية والمغتربين عبر فريق العمل المختص للطلبة الفلسطينين الدارسين في الجامعات المصرية والمتواجدين حاليا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الطلبة ممن لديهم امتحانات تبدأ بتاريخ 20 و21/2/2021، مباشرة الانضمام إلى مجموعة (الواتس اب) أدناه، لغايات التواصل معهم.



وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي يبذلها فريق العمل المختص بالوزارة مع الجهات المختصة لتأمين التحاقهم بدراساتهم وامتحاناتهم.



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