حماس تنعى الشهيد بلال البواطنة بعد دهسه من قبل مستوطن في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، الشهيد بلال بواطنة، بعد أن دهسه مستوطن مع مجموعة من المواطنين في أحد الطرقات في منطقة الأغوار.



وقالت الحركة، في بيان صحفي: "إننا إذ ننعى الشهيد نؤكد على سيرته العطرة في البذل في وجوه الخير والعطاء، وقد كان من أبناء الحركة البارين الذين لم يحيدوا عن الدرب في حياتهم وعند رحيلهم".



وتابعت "إن تصاعد عمليات القتل التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنين على طرقات الضفة وبالقرب من المستوطنات والحواجز والتي راح ضحيتها خمسة مواطنين في الأسبوعين الأخيرين، يؤكد على ضرورة تفعيل مقاومة شعبنا لحماية أرواح أبنائهم وممتلكاتهم".



وتقدمت الحركة، بالتعزية من عائلة الشهيد وأبنائه وأهالي محافظة رام الله.