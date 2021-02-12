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اللجنة الدستورية الليبية تفق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حال تعذر الاستفتاء

اللجنة الدستورية الليبية تفق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حال تعذر الاستفتاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت اللجنة الدستورية الليبية، المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذر الاستفتاء على دستور دائم للبلاد.

وانطلقت الثلاثاء الماضي في مدينة الغردقة المصرية، أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية الليبية، والتي عقدت على مدى ثلاثة أيام، لتحديد ترتيبات إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الليبي.

ونقلت فضائية (ليبيا الأحرار)، عن عضو اللجنة الدستورية عمر بوشاح قوله: "اتفقنا على قاعدة دستورية تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذّر إجراء الاستفتاء على الدستور"، وفق ما نقلت وكالة (أناضول).

وأضاف: "سنقدم مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب لإقراره، والذي يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين وفي حال رفضه يتم اعتماد القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها"، دون تفاصيل حول موعد تقديم المشروع للمجلس أو تاريخ إجراء الاستفتاء.

واتفقت اللجنة الدستورية في اجتماعها الأخير، في كانون الثاني/يناير الماضي، أن شرط المصادقة على مشروع تعديلات الدستور حصوله على نسبة 50% +1 من الأصوات في الاستفتاء.

وتابع بوشاح: "في حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور تحيل مفوضية الانتخابات الليبية (رسمية) أسبابها للمجلسين (النواب والأعلى للدولة) لإقرار القاعدة الدستورية المتفق عليها"، دون مزيد من التفاصيل.

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