جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد بلال بواطنة في البيرة

الشهيد بواطنة

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رام الله - دنيا الوطن

شيع أبناء شعبنا في مدينة البيرة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد بلال شحادة بواطنة (52 عاما)، الذي استشهد إثر دهسه من قبل مستوطن قرب مفترق عين البيضاء بالأغوار الشمالية، إلى مثواه الأخير في مقبرة المدينة.



وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في حي سطح مرحبا، قبل أن يُصلى عليه في مسجد العين بالمدينة ليتم بعدها مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.



يشار إلى أن الشهيد بواطنة من قرية عجول شمال رام الله، واستشهد وأصيب آخران بجروح، بعد أن قام مستوطن بدهسهم بين مفترق عين البيضا وبردلا في الأغوار الشمالية، خلال مشاركتهم في مسار بيئي لدعم منطقة كردلا والأغوار.