عدة إصابات بقمع قوات الاحتلال فعالية مناهضة للاستيطان في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فعاليات مناهضة للاستيطان غربي مدينة سلفيت.



وأفادت مصادر محلية أن مواطنا أصيب برصاصة معدنية في رأسه والعشرات بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام وقنابل الصوت ووابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط غربي سلفيت.



ونقلت عدد من الإصابات للمشفى لتلقي العلاج، فيما عولجت باقي الحالات ميدانيا، فيما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب من المناطق المستهدفة بالاستيطان.