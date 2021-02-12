القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابين قرب باب العامود

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابين قرب باب العامود بالقدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد منذر عطية، ومحمد أحمد عطية، وهما من سكان بلدة العيسوية، عقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.