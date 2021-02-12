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شؤون فلسطينية

15 ألف مصلٍ يؤدون "الجمعة" في رحاب المسجد الأقصى

15 ألف مصلٍ يؤدون "الجمعة" في رحاب المسجد الأقصى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدى 15 ألف مصل، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد إغلاق استمر 42 يوما فرضته السلطات الإسرائيلية في القدس لمواجهة فيروس (كورونا).

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عدد المصلين بلغ نحو 15 ألفا، موزعين في رحاب المسجد الأقصى على مساحة 144 دونما.

وتوافد منذ ساعات الصباح الباكر أبناء شعبنا من مختلف بلدات القدس وأراضي الـ48، إلى مصليات وباحات الأقصى لأداء صلاة الجمعة، رغم التضييقات والتقييدات التي يفرضها الاحتلال على الحواجز وأبواب الأقصى.

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