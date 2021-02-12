إصابة ثمانية شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم الأسبوعية







رام الله - دنيا الوطنأصيب ثمانية شبان بالاعيرة الاسفنجية والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية التي تنظمها حركة فتح تنديدا بالاستيطان ومطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من (17 عاماً).وأفاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية، مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد انطلاق المسيرة واعتلت اسطح المواطنين واعتدت على المشاركين فيها باستخدام كثيف للاعيرة الاسفنجية مما ادى لإصابة ثمانية شبان احدهم في الوجه والعشرات بالاختناق وعولجت جميع الحالات ميدانيا.واشار شتيوي ان جيش الاحتلال اعتاد على اعتلاء اسطح المنازل لاستخدامها في قمع المشاركين في المسيرة، مطالبا المنظمات الدولية التدخل لمنع هذا الاسلوب القمعي وحماية المواطنين الذين يتعرضون للترويع من قبل الجنود الذين يعتلون المنازل.وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب باتجاه البوابة التي تغلق الشارع مرددين الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.