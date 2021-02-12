الجزائر تعلن اقتناء 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الجزائر عزمها اقتناء 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) من أجل تطعيم "20 مليون شخص على الأقل" للتوصل إلى المناعة الجماعية في بلد يقدر عدد سكانه بنحو 45 مليون نسمة.



وطمأن رياض مهياوي، عضو اللجنة العلمية الجزائرية لرصد فيروس (كورونا)، في حديثه إلى قناة (إذاعة سطيف) الإقليمية بشمال شرق البلاد، الجزائريين بأن حملة التطعيم تأخذ مجراها دون وقوع أي تداعيات صحية خطيرة على الذين تلقوا اللقاح داعيا إياهم إلى الإقبال على التطعيم والاستمرار في الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



واختارت الجزائر لقاح "سبوتنيك V" الروسي في هذه المرحلة من مكافحة الوباء في انتظار استيرادها لقاحات أخرى، من جهة، وبدء إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر بالاتفاق مع موسكو في غضون أسابيع من جهة أخرى.



وأكد الخبير الطبي الجزائري أن بلاده تواجه الوباء دون ضغط لنجاحها في كبح تفشيه إلى حد كبير منذ أشهر بالنظر إلى مؤشراته الإحصائية، مثنيا على اللقاح الروسي من حيث الفعالية التي وصفها بـ"الكبيرة" حتى أنه في الظرف الحالي "أصبح الأكثر طلبا في أوروبا".