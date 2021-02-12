الاحتلال يبعد المقدسي وحيد شبانة إلى الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المقدسي وحيد شبانة عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية، وذلك بعد الإفراج عنه صباح اليوم.



وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال أبعدت المقدسي شبانة بعد أن اعتقلته أمس بذريعة التواجد في القدس.



ويتحجج الاحتلال بإبعاد شبانه أنه يحمل هوية الضفة، رغم أنه يقيم منذ ولادته في مدينة القدس وتعيش زوجته وأبنائه في المدينة المقدسة.



وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي وحيد شبانة وزوجته العام الماضي، بعد اقتحام منزلهما في بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة.