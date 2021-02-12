شؤون فلسطينية

أبو هلال لـ "السنوار": لا تعودوا من القاهرة قبل حل قضية موظفي غزة

أبو هلال لـ "السنوار": لا تعودوا من القاهرة قبل حل قضية موظفي غزة
الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحركة (الأحرار) الفلسطينية، خالد أبو هلال أن تحفظهم على بعض النقاط الواردة في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الفصائل في القاهرة لا يعني رفضهم المطلق لهذا الاتفاق، و"إنما من باب الحرص على نجاح هذه الجهود من خِلال تهيئة الرأي العام للتفاعل الإيجابي معه عبر حل مشكلات الناس ورفع الظلم الواقع عليهم والتخفيف الفوري من معاناتهم كبادرة حسن نية وتأكيد للجدية والمصداقية".

وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لازال يرفض تأجيل قضية موظفي غزة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، والتي ستتحول إلى مادة خطيرة للتجاذب والمزاودات خِلال البازار الانتخابي المتوقع.

وأضاف: بأنه يقصد بموظفي غزة كافة أولئك العاملين في حكومة غزة الذين يعيشون على فتات الراتب وتراكمت لهم حقوق كبيرة من المستحقات المالية أو موظفي السلطة، المقطوعة رواتبهم على خلفية التوجهات السياسية، أو المحرومين من نسبة كبيرة من رواتبهم ويعانون من التمييز في الراتب والعلاوات، وما يُسمى بالتقاعد المالي المبكر الظالم أو موظفي كشف تفريغات 2005 الغيرمعترف بأنهم موظفين أصلاً.

وتابع أبو هلال: بأنه يوجه رسالة هامة إلى وفود حركتي فتح وحماس المتواجدة في القاهرة باستدراك هذا الأمر الحيوي والهام والتوافق الفوري على حل قضية الموظفين الآن، الأمر الذي سيُدخل البهجة والتفاؤل على قلوب مئات الآلاف من الأسر والعوائل الفلسطينية وسيكون له أثر إيجابي كبير على مشاعر أهلنا وأبناء شعبنا تجاه هذه الانتخابات.

وخاطب أبو هلال السنوار قائلاً: "أخي أبو إبراهيم أنت أكثر من يعلم حجم الوجع الناتج عن هذا الأمر، وحتى نتجنب أي إحباطات إضافية وتأثيرات وتفاعلات سلبية، اسألكم بالله أنت وإخوانك لا تعودوا من القاهرة قبل حل هذه القضية".

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