شؤون فلسطينية

فيديو.. أبو مرزوق: حال أدت المعطيات لـ"تشريعي مشوه أو مزور" لن تذهب حماس للانتخابات

فيديو.. أبو مرزوق: حال أدت المعطيات لـ"تشريعي مشوه أو مزور" لن تذهب حماس للانتخابات
عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
أكد موسى أبو مرزوق، مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس، عدم توفر ضمانات لقبول المجتمع الدولي لحركة حماس حال فوزها في الانتخابات المقبلة.

وبين في لقاء خاص عبر قناة (الحوار)، أنه إذا كانت المعطيات ستؤدي إلى مجلس تشريعي مشوه أو مزور وغير مُعبر عن إرادة الشعب فلن تذهب حماس للانتخابات.

وشدد في الوقت ذاته على أن الجميع تعلم من خطأ عدم الاعتراف بنتائج انتخابات 2006 سواءً الأمريكان أو الأوروبيين، بمن فيهم منسق الرباعية الدولية توني بلير.

وشدد أبو مرزوق على أن الموقف الأمريكي والأوروبي متقارب تجاه القضية الفلسطينية ورغبتهما في إجراء الانتخابات، خاصة على النظام النسبي الكامل الذي لن يمكن أي من الفصائل تشكيل حكومة منفردة.

وأشار إلى أن "حماس حال فوزها لن تقدم قياداتها الكبيرة لرئاسة الحكومة أو وزارة الخارجية كما كان في الماضي، حتى لا يقوم الغرب بمقاطعتها".

وقال أبو مرزوق: "سنحرص أن يكون في هذه المناصب من لا يجعلهم يضعوا الفيتو على التعامل معها"، مضيفاً بأن "الغرب لا يريد التعامل مع رموز حماس الكبيرة، لكنه سيقبل التعامل مع
الحكومة إذا كان فيها أعضاء من حماس".

وأكد أن حماس قوية وجُربت مراراً لكنها لم ولن تتنازل عن المبادئ والحقوق بما فيها حق العودة لكل فلسطين، وحتى سلاح المقاومة فلن يكون مطلباً للغرب لكي يتعاملوا مع مخرجات الانتخابات القادمة، لأنهم لن يستطيعوا أن يفرضوا علينا شيئا لا نريده.

وأِشار إلى خطأ تأجيل ما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح من إجراءات بناء ثقة التي ينبغي أن تتم قبل الانتخابات، وهي المتعلقة بحقوق الناس مثل قضايا الأسرى والموظفين والعقوبات عَلى غزة.

وانتقد عضو المكتب السياسي لحماس، عدم وجود إجراءات على الأرض لتسهيل الانتخابات وضمان حريتها. وقال " لا يوجد إجراءات مُشجعة في ملف المعتقلين السياسيين والعقوبات والحريات".


 

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