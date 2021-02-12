شؤون فلسطينية

"المالية" بغزة تعلن صرف دفعة من مستحقات الموظفين الأحد المقبل

"المالية" بغزة تعلن صرف دفعة من مستحقات الموظفين الأحد المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة المالية، بغزة، تصريحاً صحفياً أعلنت فيه صرف دفعة من مستحقات الموظفين بدءاً من الأحد المقبل.

وقالت في التصريح إنه سيتم صرف دفعة نقدية من مستحقات الموظفين، بقيمة 430 شيكل، بواقع 100$ + 100 شيكل، وذلك بدءاً من الأحد.

وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

ضمن المساعي التي لم ولن تنقطع لتحسين الواقع المالي، ونجحت -حتى اللحظة- في انتظام صرف الراتب شهريا وتحسين نسبة الصرف وفتح المجال للاستفادة من المستحقات لأوسع شريحة ممكنة.
واستجابة من رئاسة متابعة العمل الحكومي للمطالب التي قدمها ممثلو النقابات المهنية المختلفة، بما يتناسب مع امكاناتنا المالية .

تعلن وزارة المالية عن صرف دفعة نقدية من مستحقات الموظفين، بقيمة (٤٣٠ شيقل)، بواقع (١٠٠دولار+١٠٠شيقل)، وذلك بدء من يوم الاحد ١٤فبراير ٢٠٢١م، ولمدة ثلاثة أيام عبر كافة فروع بنك البريد.

وتؤكد الوزارة أنها لن تتوانى في بذل الجهود لتحسين الواقع المالي كلما سمحت الظروف، رغم التحديات التي نمر بها من حالة عدم استقرار في الإيرادات وزيادة النفقات في ظل جائحة كورونا.

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