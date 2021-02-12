دولي

ليبرمان: لن أجلس مع الحريديم ولو لدقيقة واحدة ونتنياهو لا يتولى الحكم حالياً

ليبرمان: لن أجلس مع الحريديم ولو لدقيقة واحدة ونتنياهو لا يتولى الحكم حالياً
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، إن حزبي (يهدوت هتوراة) و(شاس)، أصبحا أحزاباً تضر بـ "الحريديم"، حيث "جعلوا الجمهور الحريدي رهينة لمصالحهم".

وأضاف في مقابلة مع (القناة 12) الإسرائيلية: بأنه إذا اعتقد لابيد أو ساعر أو بينيت، "أننا سنوصي بأحدهم دون الالتزام بتشكيل ائتلاف بدون الحريديم - فلن يكون الأمر كذلك"، وتابع ليبرمان: "أقول بوضوح: لن أجلس مع الحريديم ولو لدقيقة واحدة".

وزعم بأن "(القائمة المشتركة) مثل شاس ويهدوت  هتوراة - إنها تعمل ضد جمهورها، عندما صوتوا ضد التطبيع مع دول الخليج، فإن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة التي من المفترض أن يمثلوها".

وتابع زعيم (إسرائيل بيتنا): "أقول بثقة مطلقة، إذا تجاوز غانتس بحزبه نسبة الحسم فسيكون أول من يتحالف مع نتنياهو مقابل منصب وزير الدفاع، أو حتى وزير التعليم".

وقال ليبرمان: "ليس نتنياهو هو الذي يتولى الحكم حاليا - بل ليتسمان ودرعي وغافني، لقد رأيتم رئيس الوزراء يتوسل يانكي حفيد الحاخام كانيفسكي لمساعدته على إنفاذ قرار عدم فتح مؤسسات تعليمية".

وأضاف: "حتى الآن نفتالي بينيت لا ينكر أنه يفكر في التحالف مع نتنياهو".

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