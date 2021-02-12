ليبرمان: لن أجلس مع الحريديم ولو لدقيقة واحدة ونتنياهو لا يتولى الحكم حالياً

وأضاف في مقابلة مع (القناة 12) الإسرائيلية: بأنه إذا اعتقد لابيد أو ساعر أو بينيت، "أننا سنوصي بأحدهم دون الالتزام بتشكيل ائتلاف بدون الحريديم - فلن يكون الأمر كذلك"، وتابع ليبرمان: "أقول بوضوح: لن أجلس مع الحريديم ولو لدقيقة واحدة".



وزعم بأن "(القائمة المشتركة) مثل شاس ويهدوت هتوراة - إنها تعمل ضد جمهورها، عندما صوتوا ضد التطبيع مع دول الخليج، فإن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة التي من المفترض أن يمثلوها".



وتابع زعيم (إسرائيل بيتنا): "أقول بثقة مطلقة، إذا تجاوز غانتس بحزبه نسبة الحسم فسيكون أول من يتحالف مع نتنياهو مقابل منصب وزير الدفاع، أو حتى وزير التعليم".



وقال ليبرمان: "ليس نتنياهو هو الذي يتولى الحكم حاليا - بل ليتسمان ودرعي وغافني، لقد رأيتم رئيس الوزراء يتوسل يانكي حفيد الحاخام كانيفسكي لمساعدته على إنفاذ قرار عدم فتح مؤسسات تعليمية".



وأضاف: "حتى الآن نفتالي بينيت لا ينكر أنه يفكر في التحالف مع نتنياهو".



رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، إن حزبي (يهدوت هتوراة) و(شاس)، أصبحا أحزاباً تضر بـ "الحريديم"، حيث "جعلوا الجمهور الحريدي رهينة لمصالحهم".