المطران حنا: لن يكون هنالك سلام حقيقي إلا بإنهاء الاحتلال



وأضاف: بأن أي حديث عن السلام بدون التأكيد على العدالة انما هي اكذوبة كبرى فلا يمكن للسلام الذي يتغنى به البعض ان يكون حقيقة على الأرض إلا من خلال العدالة والعدالة في مفهومنا تعني ان تتحقق تطلعات وطموحات وثوابت شعبنا وان ينال حريته الكاملة وان يزول الاحتلال لكي ينعم هذا الشعب بالحرية والاستقلال مثل باقي شعوب العالم.



وتابع المطران حنا: لا تفتشوا عن السلام اذا لم تؤكدوا اولا على مفهوم العدالة فكلمة السلام كلمة جميلة موجودة في الكتب المقدسة ولكنها مرتبطة بتحقيق العدل وعندما تغيب العدالة وتسلب الحقوق من اصحابها لا يمكن ان يكون هنالك سلام حقيقي.



كما ووضعهم في صورة اوضاع المدينة المقدسة واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم لدى استقباله وفدا من السلك الدبلوماسي العاملين في مدينة القدس بأنه لن يكون هنالك سلام حقيقي الا بانتهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني.