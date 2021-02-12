الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه خلال نشاط مستمر للشرطة القضائية وبمساندة مركز شرطة الرام وبدو لملاحقة الفارين من وجه العدالة وخلال عدة حواجز اقامتها تمكنت من ألقاء القبض على خمسة أشخاص مطلوبين بحقهم 10 أوامر حبس لعدم دفع الديون للمواطنين بلغت 200 ألف شيكل.



وأضافت: بأنه تم تحويل الأشخاص إلى جهة الاختصاص من أجل استكمال الإجراءات اللازمة بحقهم أصولاً.







رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة القبض على خمسة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 10 أوامر حبس ومذكرات قضائية بلغت قيمتها المالية 200 ألف شيكل.