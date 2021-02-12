الكشف عن خطة إسرائيلية لتعزيز الاستيطان والسيطرة على مزيد من أراضي الضفة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

يعتزم ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي، إطلاق خطة جديدة لتوسيع أنشطته الاستيطانية في الضفة المحتلة.



وتركز الخطة على منح أولوية للاستيلاء على الأراضي التي تحتوي بؤر استيطانية والأراضي التي تحيطها.



ومن المتوقع أن يعقد "الصندوق القومي اليهودي" يوم الأحد القادم اجتماعاً لمناقشة اقتراح يسمح لها بشراء أرض في الضفة الغربية للتوسع المحتمل في المستوطنات.



ووفقًا للاقتراح، الذي نُشرت تفاصيله لأول مرة على موقع (والا) العبري، سيحصل الصندوق القومي اليهودي على أراض خاصة، مع إعطاء الأولوية للأراضي داخل المستوطنات، والأراضي التي من المتوقع أن يواجه البناء فيها عقبات قليلة، والأراضي المجاورة للمستوطنات القائمة يمكن استخدامها لتوسيعها، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وتعطي المنظمة الأولوية للأراضي في كتلة مستوطنات غوش عتصيون، ووادي الأردن "الأغوار"، والمناطق المحيطة بالقدس، ومنطقة بنيامين شمال القدس، وجنوب تلال الخليل، والمناطق المتاخمة لحدود ما قبل عام 1967.



وينص الاقتراح على أن الصندوق القومي اليهودي سيواصل تشجير المناطق المفتوحة في الضفة الغربية بالتنسيق مع الإدارة المدنية الإسرائيلية تمهيداً للسيطرة عليها.