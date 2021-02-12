فلسطين تسجل ثماني وفيات و665 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الجمعة، بتسجيل ثماني وفيات و665 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 635 مصابًا خلال 24 ساعة الماضية.



وأضافت في التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية في فلسطين، بأن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل سبع وفيات في الضفة الغربية "أريحا والأغوار 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 3، سلفيت 1"، قطاع غزة حالة وفاة واحدة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية (37)، سلفيت (80)، بيت لحم (94)، طولكرم (33)، الخليل (74)، رام الله والبيرة (135)، نابلس (59)، أريحا والأغوار (7)، جنين (25)، ضواحي القدس (1)، طوباس (3)"، قطاع غزة (117).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية (8)، سلفيت (11)، بيت لحم (31)، طولكرم (24)، الخليل (50)، رام الله والبيرة (103)، نابلس (28)، أريحا والأغوار (2)، جنين (14)، ضواحي القدس (0)، طوباس (9)"، قطاع غزة (355).















ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.