غزة: "النقابات المهنية" تعلن موافقة عوض على صرف دفعة نقدية من المستحقات للموظفين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تجمع النقابات المهنية، بغزة، عن موافقة رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بالقطاع، د.محمد عوض، على صرف دفعة نقدية من المستحقات للموظفين.
أعلن تجمع النقابات المهنية، بغزة، عن موافقة رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بالقطاع، د.محمد عوض، على صرف دفعة نقدية من المستحقات للموظفين.
وأضاف التجمع في تصريح أوردته قناة (الأقصى): بأن الموافقة تمت بعد اجتماع مع د.عوض لمناقشة مطالب النقابات المختلفة.
وتابع: بأن الجهات الحكومية المختصة ستعلن التفاصيل لاحقاً.
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