غزة: "النقابات المهنية" تعلن موافقة عوض على صرف دفعة نقدية من المستحقات للموظفين





وأضاف التجمع في تصريح أوردته قناة (الأقصى): بأن الموافقة تمت بعد اجتماع مع د.عوض لمناقشة مطالب النقابات المختلفة.





وتابع: بأن الجهات الحكومية المختصة ستعلن التفاصيل لاحقاً.









رام الله - دنيا الوطنأعلن تجمع النقابات المهنية، بغزة، عن موافقة رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بالقطاع، د.محمد عوض، على صرف دفعة نقدية من المستحقات للموظفين.