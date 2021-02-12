مستوطنون يهاجمون مزارعين في أراضي شوفة جنوب شرق طولكرم

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنو (آفني حيفتس) الجاثمة عنوة على أراضي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، عدداً من المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم غرب المستوطنة.



وقال الناشط في مجال الدفاع عن الاراضي في شوفة، المزارع تحسين حامد: إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أرضا تعود ملكيتها لآل حامد، أثناء زراعتهم لأشجار الزيتون، ومنعوهم من العمل وطردوهم منها تحت تهديد السلاح.